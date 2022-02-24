Российского посла вызвали в МИД Испании

Посол России в Мадриде Юрий Корчагин был вызван в среду в МИД Испании из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Этим утром мы вызвали посла России в Мадриде, чтобы сообщить о неприятии Испанией односторонних действий, противоречащих международному праву, которые предприняло его правительство", - отметил министр. Он также уточнил, что находящимся на Украине подданным королевства рекомендуется временно покинуть эту страну "как можно скорее".

Как пояснили в российском диппредставительстве, Корчагину "была изложена официальная позиция Мадрида в отношении признания Россией" суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. "В ответ посол России изложил позицию РФ по данному вопросу, - отметили в дипмиссии. - Одновременно он просил разъяснить, какой конкретно интерес преследует испанская сторона, не поддерживая наши легитимные озабоченности, касающиеся принципиальных вопросов безопасности России. Рассчитываем получить ответ".

Источник: ТАСС