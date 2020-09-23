Российского чиновника обвиняют в получении взятки в виде поездки в Испанию

Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы администрации Барнаула Сергея Демина.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает прокуратура Алтайского края.
По версии следствия, в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя Акционерного общества специализированный застройщик «Барнаулкапстрой», сто процентов акций которого принадлежит администрации Барнаула.
Следствие пришло к выводу, что после назначения на должность, Демин и вновь назначенный руководитель (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и рассматривается судом) потребовали у директора юридического лица, возводящего многоквартирный дом по заказу «Барнаулкапстрой», незаконное вознаграждение. Взятка в размере 15 млн рублей должна была быть выплачена за своевременную приемку и оплату построенного дома.
После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн рублей он задержан оперативными работниками УФСБ России по Алтайскому краю и заключен под стражу. Уголовное дело расследовалось СУ СК России по Алтайскому краю.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.
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