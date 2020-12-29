Российских туристов предостерегли от попыток попасть в закрытые страны

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин призвал россиян не рваться в страны, закрытые во время пандемии коронавируса.
Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда». Как отметил Горин, большинство туристов проникает в такие государства, покупая медицинские контракты или оформляя рабочие визы через фирмы-посредники. «Надо помнить о том, что если, не дай Бог, вскроется нарушение визового режима, то это не только депортация, но и запрет на въезд в эту страну, если документы были нелегальными», — приводит слова Горина Lenta.ru.
Кроме того, добавил Горин, многие туроператоры сейчас зарабатывают на продаже туров в открытые страны, с которыми не восстановлено авиасообщение. По его словам, такие компании «не отвечают ни страхованием, ни наличием реестровых номеров», потому на отдыхе у туристов могут возникнуть проблемы. В таких путешествиях лучше иметь с собой «немалый запас денег и все виды страхования».
«Поэтому совет один: путешествовать в открытые страны, доверять профессионалам свои путешествия. А если вы путешествуете самостоятельно, то обязательно проверять те правила, которые меняются молниеносно», — подытожил вице-президент АТОР.
Ранее российские туристы признались, что, несмотря на пандемию коронавируса и введенные на ее фоне ограничения, путешествовали запрещенным способом и пересекали закрытые границы государств, в том числе Испании.