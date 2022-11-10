Российских туристов по ошибке отправили вместо Мадрида в турецкий Мардин

Российское турагентство по ошибке отправило своих клиентов в Мардин — город на юго-востоке Турции. А должно было — в Мадрид.

Клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида, когда прибыли в турецкий аэропорт, рассказал предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай.

"Из России приходит запрос на поездку в Мадрид. Там агентство забронировало билет до Мардина через Стамбул вместо Мадрида. Когда клиенты прибывают в Мардин, их ожидает неожиданный сюрприз, и они поражены. Несмотря на эту путаницу, мы очень хорошо приняли туристов, и они провели очень хороший день", — говорит он.

Аслан Пашаоглу, президент Ассоциации туристических предприятий Мардина, сказал, что хотя россияне и удивились, Мардин им очень понравился.

Сообщается, что туристы покинули город на следующий день и сели на рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.