Российских подростков начнут пускать в Испанию по тесту на ковид

Граждане России в возрасте от 12 до 17 лет смогут въезжать в Испанию с 14 февраля при предъявлении отрицательного результата теста на новый коронавирус.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу источник в МВД королевства. В официальном правительственном вестнике страны был опубликован указ, согласно которому для въезда в Испанию подросткам из государств, которые не входят в состав ЕС, будут достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный за 72 часа до въезда. Как подтвердил источник в МВД королевства, такая мера также распространяется на несовершеннолетних из России.

Как пояснили корреспонденту ТАСС в Министерстве промышленности, торговли и туризма Испании, "взрослые люди, сопровождающие несовершеннолетних, должны быть надлежащим образом вакцинированы". В частности, речь идет о препаратах, одобренных Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств, среди которых пока нет российских вакцин. Кроме того, ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым не сертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами и одной бустерной дозой, сделанной разрешенной в сообществе вакциной.

В пресс-службе Минздрава королевства сообщили, что несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет из государств, которые не входят в состав ЕС, смогут въезжать в Испанию при предъявлении отрицательного результата теста на новый коронавирус.

По его информации, правительство скорректировало "медицинские требования для въезда в Испанию для лиц старше 12 лет и младше 18 лет из стран, не входящих в Евросоюз или Шенгенскую зону, где доступ к вакцине против SARS-CoV-2 для этой возрастной группы затруднен или пока невозможен".

"Так, с 00:00 14 февраля путешественники в возрасте от 12 до 17 лет из этих стран, не имеющие действительного сертификата о вакцинации, смогут предъявить тест, основанный на амплификации молекулярных нуклеиновых кислот NAAT (ОТ-ПЦР или аналогичный), с отрицательным результатом, который был сделан за 72 часа до прибытия в нашу страну, - отметили в ведомстве. - Лица младше 12 лет, путешествующие со взрослыми, не будут подвергаться каким-либо санитарным требованиям, как это было до сих пор".