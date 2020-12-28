Российский посол в Испании празднует 70-летие

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Российскому послу в Испании Юрию Корчагину 28 декабря исполняется ровно 70 лет.
Корчагин возглавляет посольство РФ в Испании с февраля 2012 года. До этого занимал пост директора латиноамериканского департамента МИД России, возглавлял диппредставительства в Колумбии, Аргентине, Парагвае, работал в Мексике, Перу, Франции и Швейцарии.
Учился в РУДН, проходил службу в армии. Удостоен нескольких наград, среди них – медаль «За воинскую доблесть» и знак отличия «За безупречную службу».