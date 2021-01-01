Российский посол в Испании подвёл итоги года

«В уходящем 2020 году, несмотря на все трудности, мы успешно отметили 75-летие Великой Победы. Гордимся всеми защитниками Отечества, которые ценой огромных жертв и утрат уничтожили фашизм и благодарим их за этот подвиг. Потомки победителей живут в разных странах мира, в том числе и в Испании», - отметил посол.

«К сожалению пандемия коронавируса внесла свои коррективы и предопределила проведение ряда важных мероприятий в онлайн-формате, однако совместными усилиями нам удалось успешно провести XIV тематическую страновую конференцию российских соотечественников в Испании, IV Молодежный форум российских соотечественников Испании и Андорры, и другие акции, направленные на развитие русского языка и культуры – это и фестиваль «Виват, Россия - День России в Аликанте», и фестиваль российского кино и культуры «Sol Russian Film Festival» в Торревьехе и многие другие проекты. Уверен, что и следующий год будет также богат на интересные события», - говорится в обращении Корчагина.

«Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас за неравнодушие и активное участие в жизни русскоязычной общины Испании, в благородном деле продвижения русского языка и популяризации достижений отечественной культуры. Особенно приятно сказать слова благодарности всем тем, кто внес свой вклад в решение проблем, связанных с вывозом российских граждан из Испании после объявления здесь санитарных рестрикций. Этот непростой год показал всем нам важность взаимопомощи, готовности проявить сочувствие и понимание к проблемам наших близких. Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с новым 2021 годом! Желаю крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! Пусть наступающий год будет для всех нас удачным», - пожелал посол.