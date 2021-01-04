Российский посол рассказал о контактах с испанскими политическими партиями

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Москвы связи с ультраправой партией Vox, Корчагин заявил, что её представители в Россию не приезжали. Но он напомнил, что «Vox представлена в испанском парламенте» и при её участии «сформированы некоторые региональные правительства».

«В России есть правящая партия под названием «Единая Россия». Год назад здесь был глава отдела международных отношений сенатор Климов. У нас были хорошие контакты с PSOE (Испанская социалистическая народная партия — Прим. ред.). Также с PP (Народная партия Испании — Прим. ред.). Исторически сложилось так, что Россия поддерживала диалог с Испанией, который всегда был плодотворным и взаимоуважительным, независимо от того, какая партия правит в Испании. Так было с PSOE исторически, с PP исторически и с коалиционным правительством сейчас. Это конструктивные контакты. Все партии, входящие в состав национального парламента, являются законными. Я не вижу препятствий для дипломатов или политиков поддерживать отношения с законными партиями. Это суть демократии. Но обратите внимание: России — молодая демократия, и мы не хотим никого учить. Повторяю: у нас хорошие отношения с PSOE и PP. Нам еще предстоит работать над развитием отношений с другими испанскими партиями», - заявил посол.

Корчагин также рассказал, что ещё не встречался с лидером левой партии Podemos Пабло Иглесиасом. «Я собираюсь попросить о встрече», - добавил он. «Я знаю большинство министров, председателя правительства, у меня очень хорошие отношения с ними», - подчеркнул собеседник издания.