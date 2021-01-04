Российский посол прокомментировал слухи о 10 тыс. военных в Каталонии

Последние новости Испании на русском языке
Посол РФ в Испании Юрий Корчагин прокомментировал слухи о предполагаемом вмешательстве России в политические процессы в Каталонии. Речь идёт о публикациях в испанской прессе о том, что Москва якобы готова была направить в регион 10 тысяч солдат для поддержки сепаратистов.
«Вы должно быть читали некоторые предположения спекулятивные материалы об обещании России предоставить 10 000 солдат, чтобы «превратить Каталонию во вторую Швейцарию». Я бы сказал, что невозможно достичь уровня Швейцарии при помощи иностранных солдат. Это глупо. Уровень этих спекуляций говорит сам за себя», - заявил посол в интервью информационному порталу El Independiente, опубликованном 4 января.
«Интересно, зачем они это говорят, чего они хотят этим достичь... Если они делают это для формирования плохого имиджа России, неадекватного образа Каталонии... Кому это служит, кому это приносит пользу? Конечно, мы анализируем и выслушиваем подобные предположения», - отметил Корчагин.
«Я могу процитировать нашего президента, нашего министра иностранных дел, который сказал, что мы в России заинтересованы в объединенной и процветающей Испании, единой и процветающей. Каталонский вопрос является внутренним делом Испании и должен решаться в соответствии с Конституцией Испании и внутренним законодательством Испании. Это наша позиция. Само желание видеть Испанию процветающей, единой страной, не имеющей проблем, говорит само за себя. Это наше послание и наш образ действий. Мы всегда сохраняли очень уважительное отношение к Испании и испанскому народу», - подчеркнул посол.