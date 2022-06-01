Российский инвестор вывел на рынок Испании сеть кофеен Cofix 

Очень популярная в России сеть кофеен с израильскими корнями — Cofix — строит большие планы на испанский рынок. Первая точка открылась в Валенсии.

Инвестором выступил бывший менеджер по продажам автомобилей Nissan и Mercedes Руслан Катарский. В течение полутора лет он планирует открыть еще две-три кофейни.

Испанский рынок приглянулся Cofix, так как в этом ценовом сегменте он ещё не насыщен и конкуренция минимальна. Компания ищет мастер-франчайзи, которые могли бы взять на себя управление как всей страной, так и отдельными городами (Барселона, Малага, Мадрид, Севилья, Бильбао). В сотрудничестве с местными Cofix готова открыть до 80 торговых точек.

Специально для испанского рынка Cofix адаптировала меню. Напитки продают по фиксированным ценам: €1,5, €2, €2,5, €3, €3,5.

Источник: Forbes