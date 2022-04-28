Российский бизнесмен даст показания в суде Барселоны по делу о финансировании сепаратистов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету ABC, Дмитренко должен явиться в суд 31 мая в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Дело имеет отношение к торговле сырьем между российской и китайской компанией, что якобы могло стать "прикрытием для незаконного финансирования" сепаратистского движения. Расследование связано с контактами между соратником экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона Жозепом Алаем и Дмитренко. Ранее следственный суд Барселоны настаивал на том, чтобы гражданская гвардия выяснила, куда поступили средства от продажи сырья, оказались ли они на территории Испании, а также ряд других вопросов.

При этом прокуратура выступала за прекращение этой части расследования, поскольку в расшифровках гражданской гвардии Испании указывалось, что Алай и Дмитренко лишь поздравили друг друга с поступлением средств от китайской компании. Несмотря на запрос ведомства, суд Барселоны счел, что расследование "является необходимым и полезным", чтобы получить сведения об этой операции.