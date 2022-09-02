Российские ТЦ массово судятся с магазинами Zara

Летом 2022 года собственники площадей в ТЦ и помещений стрит-ритейла в Москве и других крупных городах России начали массово подавать иски к группе Inditex. Соответствующая информация размещена в базе «Спарк».

Отмечается, что всего заведено уже 32 дела. В числе самых дорогих — иск к «Зара СНГ» от ООО «Виктор и Ко Мега парк» (самарский ТЦ «Космопорт») на более чем 512 млн рублей. Компания обратилась в Арбитражный суд Самарской области 22 августа с просьбой о возмещении вреда. Эта же компания подала иск к «Бершка СНГ» на сумму, превышающую 242 млн рублей.

Также сейчас рассматриваются иски от филиала кипрской компании «Лидком инвестментс Ллимитетед» (подмосковный ТЦ «Зеленопарк») к «Массимо дутти», «Зара СНГ», «Бершка СНГ», «Ойшо СНГ», «Пулл энд беар». Все иски поданы 18 августа в сумме более чем на 100 млн рублей, свидетельствуют данные «Спарк».

Кроме того, иски подали управляющая компания «Итс-групп» (согласно открытым данным, связана с ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге), ООО «Ситрас» (занимается арендой и управлением недвижимостью), «Бутово Молл» и другие.

Дела рассматриваются в первой инстанции в категории «исполнение обязательств по договорам аренды», следует из базы «Спарк». В сумме по текущим делам компании хотят взыскать около 1 млрд рублей.

В основном компании просят взыскать с Inditex задолженность по арендной плате, а также штраф за приостановку работы магазинов, следует из судебных документов, размещенных в базе «Спарк».

Как сообщалось ранее, всего у Inditex в России работало около 500 торговых точек.

Источник: «Известия»