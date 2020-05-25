Российская компания строит жилой комплекс на Тенерифе

ГК «Основа» начала строительство жилого комплекса премиум-класса на острове Тенерифе, входящем в архипелаг Канарских островов. В конце 2019 года компания выкупила земельный участок площадью 0,6 Га в тихом районе престижного курорта Лос Кристианос (Los Cristianos), рядом с лучшим пляжем южного побережья Тенерифе. Об этом говорится в сообщении группы компаний.
На данный момент получено разрешение на земляные работы, и на площадке ведутся работы по устройству котлована. Объём инвестиций в реализацию проекта компания оценивает в 9 млн евро, при этом собственные средства составляют 30%.
Комплекс Puerta de Los Cristianos расположен в шаговой доступности от двух роскошных песчаных пляжей - Playa de Los Cristianos и Playa de Las Vistas. По соседству с проектом находится развитая городская и социальная инфраструктура, образовательные и медицинские учреждения юга острова. В районе Лос Кристианос практически нет нового строительства, а сам он считается самым фешенебельным и развитым районом острова Тенерифе.
Концепцию проекта разработала испано-аргентинская архитектурная студия SEBASTIAN ESTRELLA. Новый современный жилой комплекс Puerta de Los Cristianos - это 18 таунхаусов на закрытой охраняемой территории с 20-метровым бассейном с подогревом. Площадь проекта составляет более 5 000 кв м.
Каждый таунхаус реализуется с эксклюзивной отделкой и имеет 4 этажа: подземный уровень с гаражом и большими кладовыми помещениями, два жилых этажа и эксплуатируемую кровлю с зоной отдыха и барбекю. Все дома имеют панорамное остекление и виды на Атлантический океан и местную природную достопримечательность - вулкан Тейде.
Продажи планируется открыть летом 2020 года.
При покупке дома в комплексе Puerta de Los Cristianos российские клиенты могут получить «золотую визу» для себя и членов семьи сроком на пять лет. Обладатели такой визы получают статус резидентов Канарских островов с правом на работу и ведение бизнеса в Испании; правом свободного перемещения по Шенгенской зоне и с другими привилегиями резидентов Испании и ЕС.
Испания - это третья по счету европейская страна, где ГК «Основа» ведёт реализацию собственных проектов. У компании есть также два проекта в Чехии и два в Германии.Темы: Русская Испания Бизнес Недвижимость