Российская авиакомпания получила допуски на рейсы в Барселону, Малагу и на Майорку

Авиакомпания AZUR air получила допуски на рейсы из Жуковского в Испанию: Пальму-де-Майорка, Барселону, Малагу.
Как отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР), решение о выдаче этих допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.
Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании «Северный ветер» допуск на выполнение регулярных рейсов Пермь — Барселона. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю.Темы: Русская Испания Барселона Малага Пальма де Майорка Туризм