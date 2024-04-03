Резидентами Испании стали уже 91 855 россиян

Последние новости Испании на русском языке
Это свежие данные, опубликованные Министерством интеграции, социального обеспечения и миграции. Они отражают общее число иностранцев, официально зарегистрированных в Испании по состоянию на 21 декабря 2023 года.
74 324 россиянина получили различные типы ВНЖ, а 17 531 — сертификаты о регистрации (например, родственники граждан ЕС).
Наибольшая концентрация русских — в провинциях Аликанте и Барселона. Далее следуют Малага, Валенсия, Жирона и Мадрид.
На графике виден очевидный рост россиян, ставших резидентами Испании, в последние годы.
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