Прогноз: россияне смогут отдохнуть за границей не раньше осени

По прогнозам экспертов, россияне смогут отдохнуть за границей не раньше сентября. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации турооператорнов России (АТОР) Майя Ломидзе в прямом эфире, который провела на своей страничке в Instagram телеведущая Светлана Зейналова.
«Да, отдых состоится, но будет он в этом летнем сезоне особенным. В том числе потому что пока мы не сможем массово отдыхать на зарубежных курортах», - отметила Ломидзе. Эксперт пояснила, что новости о готовности принимать иностранных туристов приходят из разных популярных туристических стран. Например, Испания готова принимать туристов из других стран с 1 июля. «Но возобновление международного туризма – процесс всегда двусторонний. Если восстановления какой-то части регулярных рейсов за рубеж летом еще можно ожидать, то перспективы запуска чартерных рейсов пока туманны. По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж», - сказала Майя Ломидзе.
Что касается несостоявшихся из-за пандемии зарубежных туров, то окончательное решение по условиям переноса и возврата денег по этим турам будет принято в ближайшую неделю – две, отметила Ломидзе. По предварительной информации, туристы смогут воспользоваться правом перебронирования на аналогичный турпродукт в течение 18 месяцев, либо вернуть полную стоимость тура плюс 5%.
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