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Председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что лицам, вакцинированным от нового коронавируса российским препаратом "Спутник V", следует разрешить въезд на территорию Евросоюза. Такое мнение он выразил в среду во время визита в Аргентину.
Как сообщает ТАСС, трансляцию выступления главы государства вел телеканал 24 Oras. "Эти обсуждения мы ведем в ЕС, - сказал испанский премьер, отвечая на вопрос журналистов о том, разрешит ли Испания въезд в страну лицам, привитым "Спутником V". - Осмелюсь сказать, что это, очевидно, вакцины, поэтому они не должны быть препятствием для передвижения между континентами или посещения европейского континента".
7 июня Испания начала выдавать жителям страны европейские сертификаты вакцинации против COVID-19. С понедельника Испанию также могут посещать туристы из стран вне ЕС, привитые от коронавируса препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.
Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V" в рамках процесса его регистрации в ЕС. Однако сроки завершения экспертизы не ясны до сих пор.