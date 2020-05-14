Постпред РФ при ЕС: вопрос об открытии границ Европы для россиян пока не стоит

Вопрос об открытии внешних границ Шенгенской зоны, которые были закрыты на фоне пандемии COVID-19, в практическом плане пока не стоит, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Пока что речь идет только о внутренних, внутриеэсовских, внутришенгенских границах. Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, Шенгенского пространства пока что в практическом плане вопрос не стоит", - заявил Чижов в интервью телеканалу "Россия 24".
Как напомнил дипломат, воздушное сообщение ЕС с Россией сейчас сводится только к вывозным рейсам.
Источник: РИА НовостиТемы: Русская Испания В мире