Посольство в Испании призвало россиян вернуться на родину

Российское посольство в Испании обратилось к российским гражданам, находящимся в этой стране, с призывом как можно скорее вернуться на родину.
"Еще раз рекомендуем россиянам, при наличии возможности, как можно скорее направиться в Россию любыми доступными путями и рейсами вне зависимости от пересадок", - говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.
«Посольство предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы все временно находящиеся в Испании россияне в возможно короткие сроки выехали на Родину. Просим следить за обновлениями на нашем сайте и аккаунтах в соцсетях, а также за информацией, размещаемой на ресурсах Генконсульства в Барселоне. Напоминаем, что в чрезвычайных ситуациях можно круглосуточно обращаться в консульский отдел посольства по телефону: +34 670 848 773. Также возможно получить консультацию по вопросам возвращения на Родину по телефону «горячей линии» Федеральное агентство по туризму (Ростуризм): +7(499)-678-12-03 и Департамента Ситуационно-кризисный центр Russian Foreign Ministry - МИД России: +7(495)-578-88-60", - сообщает посольство.Темы: Русская Испания