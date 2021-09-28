Посольство России требует убрать провокационные плакаты с испанских улиц

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Посольство РФ в Испании опубликовало комментарий к акции некоммерческой организации Nueva Vida, которая разместила на улицах Испании баннеры с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране.
В сообщении сказано, что «российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены» этой акцией. «В этой связи связываемся с указанной организацией, а также обращаемся в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве её попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок. О результатах проделанной работы сообщим», - говорится в комментарии посольства.