Посольство прокомментировало задержание группы россиян в Испании

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Посольство РФ в Испании на своей странице в Facebook опубликовало комментарий, касающийся задержания 23 человек в Испании, которых считают связанными с так называемой «русской мафией».
«Отвечая на поступивший вопрос СМИ о задержании ряда лиц на территории Испании, сообщаем, что в Посольство России в Испании, по установленным каналам, поступило уведомление из Национальной полиции о результатах операции «Testudo», в ходе которой было задержано 23 человека, по предварительной информации, из числа граждан Испании, Казахстана, России и Украины. Так как расследование продолжается, детали его носят закрытый характер. Посольство находится в рабочем контакте с местными правоохранительными органами по данному вопросу», - говорится в комментарии.
На прошлой неделе в Испании прошла масштабная операция против «русской мафии». Задержаны 23 человека в Аликанте, Таррагона, Мадриде, на Ибице. Среди них есть граждане России, Украины, Казахстана, Алжира, Испании. Испанские СМИ раскрыли имена некоторых из ключевых подозреваемых.