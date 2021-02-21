Посольство прокомментировало возможное задержание россиян в Барселоне

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В посольстве РФ в Испании отреагировали на запросы СМИ о возможном задержании россиян в Барселоне, где в последние дни проходят массовые акции протеста, вызванные арестом рэпера Пабло Аселя.
«Консульские сотрудники Посольства и Генерального консульства в Барселоне внимательно рассматривают всю поступающую информацию касательно каких-либо происшествий с участием российских соотечественников и оказывают им необходимое содействие в рамках своей компетенции», - говорится сообщении, распространенном посольством в Twitter.
«Вопрос с возможным задержанием 20 февраля с.г. наших граждан на территории консульского округа Генконсульства в Барселоне также находится на контроле, выясняются обстоятельства и причины произошедшего», - добавили в ведомстве.
В ходе последних акций протестов в Испании были задержаны 34 человека, 31 из них — в Барселоне.