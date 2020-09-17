Посол России вручил медали сотрудникам Гражданской гвардии Испании

Посол России в Испании Юрий Корчагин вручил сотрудникам Гражданской гвардии Испании медали МВД России «За боевое содружество», сообщает МИД РФ.
Семеро гвардейцев получили награды за весомый вклад в проведение совместных с МВД России расследований в борьбе с организованной преступностью и наркотрафиком. В церемонии, состоявшейся в посольстве, принял участие Министр внутренних дел Испании Ф.Гранде-Марласка, Директор Главного управления МВД по международным отношениям и работе с иностранцами Е.Гарсон Отаменди и другие высокопоставленные должностные лица МВД Испании и Гражданской гвардии, а также старший следователь Следственного департамента МВД России Н.Е.Клишина и представитель МВД России в Испании А.М.Трофимец.
Корчагин и Гранде-Марласка дали высокую оценку уровню правоохранительного сотрудничества между Россией и Испанией, построенного на взаимном доверии, отметил большой вклад представителей МВД России и Испании в Мадриде и Москве в эффективное межведомственное взаимодействие.
«Мероприятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере при строгом соблюдении всех санитарных норм по COVID-19 и транслировалось в прямом эфире на аккаунте посольства в «Твиттере», - говорится в сообщении.Темы: Русская Испания Юрий Корчагин