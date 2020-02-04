Посол РФ в Испании рассказал об учёбе в Университете дружбы народов

Университет дружбы народов дал очень высокий уровень образования, в том числе языковую подготовку, но не только – студенты в 1970-е работали летом на целине и строили БАМ, поделился с РИА Новости своими воспоминаниями выпускник вуза, посол России в Испании Юрий Корчагин.
Пятого февраля Российский университет дружбы народов отметит 60-летие. Глава российского диппредставительства в Испании Корчагин, учившийся в нем с 1971 по 1977 годы на историко-филологическом факультете, получил приглашение от ректора Владимира Филиппова и поедет в Москву, чтобы принять участие в торжествах.
"Куда поступать после армии, мы решали вместе с другом. На тот момент Университет дружбы народов был относительно новым учебным заведением, с большим будущим, в нем была великолепная языковая школа, по уровню подготовки он конкурировал с ИнЯзом и МГИМО. А мы хотели учить иностранные языки", - рассказал Корчагин агентству РИА Новости.
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