Посол РФ в Испании рассказал, где любит гулять в Мадриде

Корчагин — один из старейших дипломатических представителей в Испании. Юрий Корчагин уже девять лет занимает этот пост, который получил, пройдя через дипломатические представительства важных латиноамериканских стран. Он возглавляет миссию, разместившуюся в ярком здании на улице Веласкес, которое по стечению обстоятельств оказалось последним посольством, построенным СССР перед распадом. Работа Ильи Глазунова отражает величие российской империи, но просматриваются и некоторые черты испанской архитектуры.

Юрий Корчагин (Воронеж, 70 лет), благодаря девяти годам нахождения в должности может похвастаться детальным знакомством со многими уголками Испании: «У меня много друзей испанцев, иногда они признают, что не были в тех местах, где я был». До начала пандемии он совершал в среднем по одной поездке в месяц, не считая двух поездок в год в Андорру, ведь в этой стране он также является послом. «Во всех автономных сообществах я был обеспечен условиями, меня всегда встречали гостеприимно и радушно», — рассказывает он. Во время пандемии и режима чрезвычайного положения эти поездки прекратились, но, как ожидает посол, в скором они могут вновь возобновиться. За время режима изоляции большие самолеты совершили 25 спецрейсов, благодаря чему удалось вернуть на родину три с половиной тысячи человек. «Хочу поблагодарить правительство Испании, которое предприняло выдающиеся действия и помогло решить все быстро и эффективно», — подчеркивает посол.

За время пандемии посол смог получше познакомиться со столицей, ему особенно нравится гулять в районах Кастельяна, Ла-Латина, Маласаньа и Лас-Летрас. «Жить в Мадриде — это привилегия. Я восхищаюсь им. В нем сконцентрирована вся история Испании, и речь не только об архитектуре. Я поражен тем, что до сих пор сохранились дома Сервантеса и Лопе де Веги. В моей стране такого нет, там часто строили из дерева и многие постройки не сохранились», — рассказывает посол. Юрий Корчагин увлечен испанской культурой и, по его словам, с особым пристрастием относится к постановкам Королевского театра («пример международной славы с потрясающими постановками») и великим музеям города. «Каждый раз приходя в Прадо, ты видишь новое, как, например, сейчас с выставкой Тициана», — говорит посол.

Корчагин уже 44 года на дипломатической службе, куда поступил в 1977 году, получив образование в сфере международных отношений и истории. Отслужив два обязательных года в армии, он подал заявление на поступление, и его приняли. Корчагин побывал в Мексике, Перу и Аргентине, попутно поднимаясь по служебной лестнице. Он был послом в Колумбии и Аргентине, а также занимал пост директора Латиноамериканского департамента МИД России, после чего девять лет назад прибыл в Испанию. «Возможно, из-за возраста это мое последнее назначение», — признается посол.

Рабочий день посла начинается с чтения прессы и изучения новостей своей страны, Испании и Европы, после чего он встречается с командой, состоящей из 23 дипломатов, они составляют расписание на день и на неделю. Затем у посла обычно несколько встреч. «Мне очень редко удается попасть домой раньше восьми вечера», — рассказывает он. Корчагин живет за пределами посольства, которое, в отличие от других, располагает жильем для своих сотрудников.

Источник: ИноСМИ