Посол РФ: не для всех Мадрид оказался удачным перевалочным пунктом

Посол России в Испании Юрий Корчагин прокомментировал ситуацию, в которой оказались россияне, пытавшиеся вернуться домой через Мадрид, в том числе из стран Латинской Америки. Именно испанская столицы рассматривалась ими в качестве перевалочного пункта.
«Не для всех этот маршрут оказался удачным», - заявил посол в интервью российским информагентствам, опубликованном на сайте диппредставительства. «Например, наших соотечественников, возвращавшихся из Перу, удалось не только отправить в Россию, но и помочь с пересадкой, накормить и напоить. Граждан, которые добирались до России из Чили транзитом через Мадрид, ценой невероятных усилий удалось уберечь от депортации в пункт вылета. Более того, испанские власти пошли нам навстречу и, с учётом конкретных гуманитарных обстоятельств, выдали россиянам разрешения на пребывание в Испании до ближайшего вывозного рейса», - рассказал Корчагин.
Его также спросили, почему не удалось помочь группе россиян, прибывших транзитом из Мексики.
«Несмотря на то, что мы задействовали все возможные инструменты: направили ноту в МИД Испании, обратились в компетентные органы с просьбой под нашу ответственность оставить россиян в стране до первого рейса в Россию, испанские власти, в связи с действующим в условиях пандемии законодательством, не могли выпустить их из транзитной зоны и отправили обратно в точку вылета – Мехико», - отметил посол.
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