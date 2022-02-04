Посол рассказал об отношениях между Испанией и Россией

"Наш диалог с властями Испании я бы назвал конструктивным. Наши отношения с Испанией не ограничиваются декабрем 2021-январем 2022", - заявил Корчагин на пресс-конференции в Мадриде, посвященной кризису вокруг Украины, на которой подробно изложил представителям испанских СМИ российскую позицию. Конференция велась на испанском языке. Его слова приводит РИА Новости.

При этом освещение в испанских СМИ России, в том числе в контексте кризиса вокруг Украины, посол назвал зачастую необъективным. Журналистам необходимо быть аккуратнее в подаче материалов, заявил Корчагин.

"Отрицательный имидж России создают не только политики, чьи выступления транслируют СМИ, но и сами СМИ, которые пытаются внедрить этот имидж, который меня как гражданина России, признаюсь вам откровенно, возмущает. Я себя спрашиваю: почему он (журналист – ред.), не зная содержания, пишет оскорбительные вещи. Журналистская культура в моей стране немного иная. Вы не найдете статью, где создается необоснованный отрицательный имидж об испанских властях, Испании. Но здесь это происходит часто, и это вызывает сожаление", - сказал Корчагин на пресс-конференции, посвященной кризису вокруг Украины, на которой подробно изложил для представителей испанских СМИ российскую позицию. Конференция велась на испанском языке.

По его словам, в испанских СМИ есть тенденция ограничить вопрос европейской безопасности "темой Украины под фальшивым предлогом о неизбежном вторжении России в эту страну". "Но на самом деле у России нет никакого намерения нападать на Украину… К сожалению, информационный сценарий, в создании которого участвуют в том числе в СМИ, не помогает разрешению вопросов безопасности. Увеличивается количество фейк-ньюз о том, что Россия сконцентрировала большое количество военных рядом с границей с Украиной, но не упоминается, что, по некоторым данным, Украина сосредоточила 150 тысяч военных на своих восточных границах", - сказал он.