Посол РФ в Испании Юрий Корчагин считает, что Испания, как достаточно влиятельная страна, могла бы более активно способствовать наведению мостов между Россией и Европой. Об этом он заявил в интервью информационному порталу El Independiente, опубликованном 4 января.
«В этом я убежден. Испания — четвертая по величине экономика в ЕС, страна с такой богатой историей в Европе, которая внесла огромный вклад в общую культуру. Это влиятельная страна, поэтому слово Испании имеет большое значение. Мне кажется, что если бы Испания играла более важную, более активную роль в наведении мостов или, скорее, восстановлении этих мостов с Российской Федерацией, это не только приветствовалось бы, но Испания сыграла бы историческую роль, которая в конечном итоге принесла бы пользу», - заявил посол в интервью El Independiente.
По его словам, «отношения с Евросоюзом, с которым у нас общее геополитическое пространство, сильно ухудшились». «Например, повестка дня в области безопасности сейчас другая, и это не только удивительно, но и потенциально опасно», - предупредил он.
Собеседник издания напомнил, что у России «общее геополитическое пространство с Европейским союзом». «Повестка дня в области безопасности, экономическая повестка и политика также должны быть общими, но, к сожалению, за несколько лет это изменилось», - посетовал Корчагин.
«У нас была довольно глубокая интеграция с Евросоюзом. Мы развиваем четыре общих пространства для науки, культуры, студенческих и молодежных обменов, экономического пространства и безопасности. Все это сейчас заморожено. Торговля с Европейским союзом, который всегда был нашим первым экономическим партнером, несколько лет назад превысила 430 миллиардов евро. Сейчас он упал до половины. Кто-то проигрывает. А за этими цифрами стоят семьи, теряющие бизнес. Согласно исследованию Торговой палаты Дюссельдорфа, ЕС теряет 21 миллиард евро в год из-за незаконно примененных к России санкций. Это очень большая сумма», - подчеркнул посол.
Он отметил, что несмотря на усилия отдельных влиятельных политиков, среди которых есть и испанцы, в целом сейчас действия ЕС в отношении России ограничиваются критикой и санкциями.