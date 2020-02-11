Посол Испании рассказал об укреплении отношений с Россией

Посол Испании в РФ Фернандо Вальдеррама дал интервью агентству Sputnik, в котором рассказал о том, как Мадрид и Москва укрепляют двусторонние отношения.
«Что касается экономических отношений, то здесь мы можем сами себя поздравить, потому что за первые 11 месяцев 2019 года они выросли на 8,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года», - отметил посол, отдельно упомянув выросшие поставки природного газа. Он также отметил укрепление испанских компаний на российском рынке: энергетических, строительных, промышленных, продовольственных. «Кроме того, новые испанские инвесторы вошли в сектор ветровой энергетики, высоких технологий в области дистрибуции», - добавил он.
Посол также рассказал об укреплении культурных связей и контактах в образовательной сфере. Об этом можно почитать в полной версии интервью на испанском языке.Темы: Русская Испания