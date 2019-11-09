Посол Испании прочитал стихотворение ученикам московской школы

Поэт-антифашист умер в тюрьме во время гражданской войны в Испании. Незадолго до этого побывал в России и посвятил нашей стране несколько стихотворений. В чтениях принял участие посол Испании Фернандо Вальдеррама Пареха: "Я сегодня прочел очень важное стихотворение Мигеля Эрнандеса «Ветер народа». С педагогической точки зрения такие школьные чтения очень важны. Наши культуры всегда были очень похожи, потому что как в России, так и в Испании, страсть берёт верх над разумом. Это родство сохраняется и сегодня" - цитирует посла телеканал «Культура».