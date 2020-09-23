Посол ЕС в Москве рассказал о перспективах открытия границ

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер в субботу рассказал журналистам о перспективах открытия европейских границ для россиян.
По его словам, в условиях роста числа заболевших коронавирусом рассуждать об этом сложно. "Пока мы видим растущее число заболевших коронавирусом, очень сложно ответить на такой вопрос. Мы видим рост как в России, так и в Европе", - цитирует Эдерера «Интерфакс».
Эдерер напомнил, что ЕС проводит пересмотр стран, из которых возможен въезд, раз в две недели.
"Я не думаю, что есть перспектива открытия границ в ближайшее время, - добавил посол. - К концу октября, возможно, будет лучшее понимание в этом вопросе".
С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 09:00 по Москве субботы достигло 1 млн 27 тыс. 823, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
По его данным на утро субботы, число инфицированных в мире составило 34 млн 582 тыс. 924, излечились 24 млн 30 тыс.Темы: Русская Испания В мире