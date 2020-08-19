Посол Белоруссии в Испании поддержал пересчёт голосов

Посол Белоруссии в Испании Павел Пустовой заявил, что для мирного разрешения ситуации в республике необходимо пересчитать голоса на прошедших президентских выборах.
"Отвечая на часто задаваемый, к сожалению, не лично и не в рамках приличия, вопрос о событиях в Беларуси хочу отметить, что такая ситуация неприемлема в европейском государстве 21-го века. Для ее мирного разрешения, на мой взгляд, следует, во-первых, провести пересчет результатов голосования", - говорится в заявлении Пустового на странице посольства в Facebook. Его слова приводит РИА Новости.
Также посол считает, что в республике необходимо провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто "избивал мирных демонстрантов", провоцировал к жестокости силовиков, "первыми нападая с камнями и арматурой", задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами, совершал автомобильные наезды на представителей милиции, угрожал близким и родным непосредственных участников событий.
Кроме того, Пустовой отметил "оскорбления и провокации" в отношении сотрудников посольства Белоруссии в Мадриде, которые "честно и открыто" организовали голосование граждан на президентских выборах и предъявили итоговый протокол наблюдателю, выдвинутому от белорусской диаспоры. "Если хотите высказать претензии, приходите к нам открыто, а не совершайте акты вандализма и хулиганские действия исподтишка", - заявил дипломат.
Он также добавил, что нынешняя белорусская государственная символика была принята на всебелорусском референдуме в 1995 году, поэтому посольство не планирует заменять по требованию отдельных граждан нынешний государственный флаг на бело-красно-белый, который использует оппозиция.Темы: Русская Испания Политика В мире