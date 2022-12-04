Полиция Испании выяснила, откуда отправляли посылки со взрывчаткой

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Полиция Испании выяснила, что шесть посылок со взрывчаткой, были высланы из города Вальядолид. Но отправителя пока установить не удалось.
Посылки со взрывчаткой были, в частности, отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza и на авиабазу Торрехон-де-Ардос.
Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские дипломаты получили 17 анонимных посылок. В них были спрятаны взрывные устройства или их имитация, а также части животных, в том числе глаза коров и свиней.