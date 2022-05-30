Полицейские отправили к психиатрам испанца, принявшего их за русскую мафию

В городе Пальма-де-Майорка Национальная полиция Испании была вынуждена принудительно доставить в психиатрическую больницу мужчину, который забаррикадировался в квартире, спасаясь от «русской мафии».

Как сообщает телеграм-канал "Испания", полицию вызвала мать мужчины, заявившая, что он держит её в заложниках. К приезду сотрудников правоохранительных органов женщине уже удалось сбежать. А её сын заперся в квартире, вооружившись ножами, арматурой и огнестрельным оружием. На призывы открыть дверь он выкрикивал: «Русская мафия уже здесь. Вы не настоящие полицейские. Если вы войдете в дом, я вас пристрелю».

В итоге полицейским удалось залезть в квартиру через балкон. Мужчина попытался сбежать через внутренний двор, но застрял на высокой стене и был вынужден сдаться.