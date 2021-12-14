Подведены итоги конкурса «Русская чайка»

12 декабря состоялся финал медиаконкурса «Русская чайка» – международного конкурса медийных площадок, освещающих обучение русскому языку и образование на русском языке за рубежом.

Организатором конкурса выступил Центр образовательных инноваций «Шаг» (Москва), проект реализован при поддержке Минпросвещения России. Цель конкурса – информационная поддержка образовательной деятельности русскоязычного сообщества за рубежом и популяризация русского языка и российского образования в зарубежных странах. Всего на конкурс поступило 512 заявок из 10 стран СНГ и Европы, конкурсные работы принимались по 5 номинациям: Блоги и сообщества, Интернет-сайты, Педагоги, Журналисты, Школьники и студенты.

Финал конкурса прошел дистанционно. Участниками стали педагоги и учащиеся русских школ за рубежом и центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, журналисты, авторы личных и профессиональных блогов о русском языке, кураторы сообществ в социальных сетях, издатели газет и журналов на русском языке. Программа финала включала тематические мастер-классы экспертов и мастерские от полуфиналистов конкурса.

С докладом «Русский мир: продвижение русского языка и культуры» выступила Елизавета Хамраева, зав.кафедрой довузовского обучения русскому языку как иностранному МПГУ, д.п.н., профессор. Елизавета Александровна рассказала об особенностях современных методик преподавания русского языка и актуальном повышении квалификации педагогов.

«Как писать и рассказывать о современной русской литературе» стало темой мастер-класса Ивана Шипнигова, писателя, главного редактора газеты «Бауманец», МГТУ им. Н.Э. Баумана. Софья Ремез, писатель, журналист, автор произведений для детей и подростков провела мастер-класс на тему «Что пришло на смену Чуковскому? Говорим о современной детской литературе».

Специалисты в области медиажурналистики провели мастер-классы по организации и ведению индивидуального блога и сообщества в социальных сетях, написанию текстов в сфере образования, съемке видео и видеомонтажу.

Полуфиналисты конкурса представили гостям мероприятия и членам жюри свои медиаплощадки по продвижению русского языка. Мастерские провели участники из Армении, Казахстана, Австрии, Германия, Греции, Испании, Франции и других стран. По результатам прохождения конкурсных заданий был определен один абсолютный победитель, а также победители в отдельных номинациях.

Победителем конкурса «Русская чайка» признана Мария Константинова (Казахстан, г. Алма-Ата) за ведение профессионального методического Instagram-аккаунта педагога (@konst.mariya). Мария получает 100 000 рублей, а также возможность бесплатно пройти курсы на выбор от партнеров конкурса.

Победителями в номинациях стали:

Номинация «Интернет-сайт»:

– Портал bilingual-online net (Германия, г. Карлсруэ, г. Гутов)

Номинация «Школьники и студенты»:

– Студенческий Instagram-блог «Читающие в сети» (Казахстан, г. Петропавловск). Блог также получил приз зрительских симпатий.

Номинация «Блоги и сообщества»:

– Facebook-сообщество «Преподаватели РКИ» (Испания, г. Малага)

– Instagram-блог Русской школы «Русинка» (Австрия, г. Клагенфурт)

– Медиапроект «Детская тележурналистика на русском языке «Компас ТВ» (Греция, г. Салоники)

Номинация «Педагоги»:

– Блог Лаборатории учителей русского языка образовательного центра «Мхитар Себастаци» (Армения, г. Ереван)

– Проект «Дорогая наша Русь» Русской школы №1 в Марбелье (Испания, г. Марбелья)

Номинация «Журналисты»:

– Журнал для детей-билингвов «Саквояж» (Франция, г. Лескар)

– Детские радиопрограммы на «RusRadioMarbella» (Испания, г. Марбелья)

– Русско-французский журнал «Перспектива» (Франция, г. Марсель)

Ознакомиться с медиаплощадками можно на сайте Конкурса: konkurs.stepcenter.ru

Победители номинаций получили по 10 000 рублей, а также возможность бесплатно пройти образовательные курсы от партнеров конкурса.

На протяжении всего мероприятия работала команда жюри, экспертов в сфере образования и изучения русского языка, а также консультационная служба. Участники конкурса активно поддерживали друг друга, делились опытом, впечатлениями и контактами для дальнейшего сотрудничества.

Участниками медиаконкурса на всех этапах стали более 300 иностранных граждан. «Русская чайка» выступила площадкой для обсуждения идей и возможностей продвижения русского языка и культуры за рубежом.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте konkurs.stepcenter.ru