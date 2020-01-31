Почти 2 миллиона россиян хотели бы уехать в Испанию

Согласно опросу, проведённому центром «Ромир», 17% россиян хотели бы уехать жить в другую страну. Из потенциальных эмигрантов 8% предпочли бы Испанию.
Результаты опроса приводит «Лента.ру», отмечая, что больше всего подумывающих об отъезде россиян хотели бы уехать в США. А второе место с показателем в 8% делят Испания и Германия.
Если учесть, что население России, по данным на 2019 год, составляло почти 147 млн человек, можно подсчитать, что из них склонны к эмиграции почти 25 млн. А конкретно в Испанию мечтают уехать почти 2 млн россиян.Темы: Русская Испания