Пласидо Доминго выступит в Большом театре 21 и 24 октября

Самый титулованный оперный певец в мире Пласидо Доминго 21 октября встанет за дирижерский пульт, чтобы провести спектакль «Манон Леско» Пуччини, а три дня спустя, 24 октября, станет главной звездой масштабного гала-концерта в свою честь.
Как пишет «Новая газета», этот визит Доминго — трансформация несостоявшегося выступления на сцене Большого в апреле нынешнего года. Тогда певец должен был дважды предстать в образе Жермона-отца в «Травиате» Верди, но коронавирусный карантин планетарного масштаба отменил выступления.
В Большом театре заядлый футбольный болельщик Доминго последний раз выступал летом 2018 года на официальном гала-концерте FIFA, посвященном мундиалю. Но нынешний гала-вечер будет много мощнее по составу участников. Наверное, в новейшей истории театра его можно сравнить лишь с двумя представлениями — концертом на открытии Исторической сцены после реконструкции и юбилейным гала в честь 75-летия Елены Образцовой.
24 октября с Пласидо Доминго сцену разделят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов (в этот день звездный дуэт должен был давать собственный афишный концерт в Барвихе, но его перенесли на ноябрь следующего года), а также знаменитые бас Ильдар Абдразаков, польский тенор Петр Бечала и немецкий баритон Михаэль Фолле. Вместе с всемирно известными певцами выступит когорта недавних лауреатов конкурса Operalia, что в 1993 году основал Пласидо Доминго в поддержку молодым исполнителям. В Москву приезжают шведка Кристина Нильссон, южноафриканка Претти Йенде, представляющая Канаду и Италию Эмили Д’Анжело и Шабьер Ангуага из Испании. Оркестром будет командовать главный дирижер — музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев.Темы: Русская Испания Пласидо Доминго Культура