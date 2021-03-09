Пласидо Доминго выступит в Большом театре

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Гала-концерт знаменитого испанского певца Пласидо Доминго "Весна. Любовь. Опера!" с участием мировых оперных исполнителей пройдет во вторник на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).
Как сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова, «выступления Пласидо Доминго в формате гала-концерта становятся нашей доброй традицией». Она напомнила, что уже в нынешнем, 245-м сезоне, подобный вечер состоялся в ГАБТ. "Он назывался "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере" и прошел 24 октября прошлого года. Тогда вместе со знаменитым испанским певцом выступили его друзья и коллеги из разных стран мира, в числе которых были Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Петр Бечала, Юсиф Эйвазов, Михаэль Фолле, а также совсем молодые артисты - сопрано из Южной Африки Притти Йенде, испанский тенор Шабьер Андуага и другие исполнители", - перечислила пресс-атташе.
В этот раз, по ее словам, Пласидо Доминго представит публике Большого новую "команду" оперных звезд. "И многие из участников сегодняшнего концерта выступят у нас впервые", - подчеркнула Новикова.
Что касается следующего появления Доминго на сцене Большого, то оно уже скоро состоится. Как ранее говорил в интервью ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин, еще в текущем, 245-м, юбилейном сезоне Большого театра Пласидо Доминго исполнит партию Родриго в спектаклях "Дон Карлос" Джузеппе Верди (15 и 18 апреля) и выступит в роли Жоржа Жермона в "Травиате" Джузеппе Верди (5 и 8 мая). Также, по словам Урина, уже состоялась встреча, в ходе которой в предварительном порядке были обсуждены совместные планы на следующий сезон 2021/2022 годов.