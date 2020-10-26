Пласидо Доминго: «Путин пригласил меня в Совет по культуре и искусству»

Всемирно известный оперный певец и дирижер Пласидо Доминго заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил ему вступить в Совет по культуре и искусству при президент РФ. Но испанец вежливо отказался, сославшись на график.
Ранее советник президента РФ Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что заседание Совета по культуре и искусству состоится 27 октября в режиме видеоконференции.
"Владимир Путин великодушно пригласил меня вступить в Совет по культуре и искусству. Я счел бы за честь принять такое предложение, но увы, мой плотный график выступлений не позволяет мне сделать это в этот раз, но у меня уже есть договоренности о дальнейшем сотрудничестве, и я еще не раз вернусь в Москву в этом театральном сезоне", - сказал Доминго в эфире Первого канала.Темы: Русская Испания Пласидо Доминго Культура