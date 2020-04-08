Около тысячи россиян «застряли» в Испании из-за коронавируса

Посольство РФ в Испании насчитало примерно 1 тыс. россиян, желающих вернуться домой. Большинство из них находятся в Каталонии и Валенсии. Остальные — на Канарских и Балеарских островах, в Андалусии и Мадриде. Об этом рассказал в интервью российским информагентствам посол России в Испании Юрий Корчагин.

Посла спросили, почему эти люди не уехали в Россию, когда прозвучали призывы возвращаться. «Исходим из того, что у каждого из наших соотечественников свои обстоятельства, которые не позволили вовремя покинуть Испанию для возвращения в Россию. Наряду с объективными причинами, такими как введение в стране режима тревожного положения, сопряжённого с резкими ограничениями в транспортной сфере, отменой прямых авиарейсов в Россию из ряда городов Испании, были и субъективные: кто-то выхаживал родных после операции и не мог их покинуть, кто-то не оценил вовремя всей сложности ситуации и замешкался, растерялся. Есть и те, кто откровенно проигнорировал все призывы срочно вернуться в Россию. Однако это никак не сказывается на помощи, которую Посольство оказывает нашим согражданам – для нас все соотечественники равны», - подчеркнул Корчагин.

По его словам, в последнее время посольство обрабатывает до тысячи обращений в сутки. «Круглосуточный телефон экстренной связи просто раскалён», - заявил посол. «Большой популярностью пользуются подготовленные Посольством сертификаты с просьбой к местным властям не препятствовать передвижению наших граждан. Для тех, кто после закрытия гостиниц не смог найти себе альтернативного жилья, сотрудники посольства подготовили список возможных мест проживания, проверив каждый адрес и лично переговорив с менеджерами и арендаторами. Также опубликовали расписания транспорта по маршруту из основных городов проживания наших граждан до Мадрида с указанием регулярности и стоимости проезда. Это что касается общих вопросов. Много поступает и частных обращений, требующих индивидуального подхода и нестандартных решений», - добавил он.

Корчагин также прокомментировал ситуацию с теми, кто приехал в Мадрид для вылету в Москву, а рейсы неожиданно отметили. «По нашей информации, на данный момент в Мадриде находятся 38 человек. Некоторые, узнав о временной приостановке рейсов, сразу вернулись в места своего прежнего пребывания в Испании. Другие продолжают ожидать возобновления авиасообщения в столице. Стоит отметить, что подавляющее большинство наших граждан самостоятельно и весьма достойно справляются с трудностями. Некоторым всё же помогаем с поиском жилья и решением бытовых вопросов. Это, в основном, касается пожилых людей и женщин с детьми», - подчеркнул посол.

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