Ограничения на въезд в Испанию продлили до конца января

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Запрет на «несущественные» поездки в Испанию из ряда стран продлили до конца января. В частности, речь идёт о России и Украине.
Как сообщает Минздрав Испании, страна как минимум ещё в течение месяца будет закрыта для туристов из третьих стран. Причина — распространение омикрон-варианта коронавируса.
При этом из-за низкой заболеваемости в список этих стран не попали следующие: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Индонезия, Кувейт, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Китай.