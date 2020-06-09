Объявленный в розыск доктор Блюм находится в Испании

Гендиректор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм, объявленный в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве на 27,8 млн рублей, находится в Испании.
"Блюм, который в настоящее время находится на территории Испании, объявлен в розыск, и следствие ходатайствует перед судом о его аресте", - сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета России во вторник.
Как напоминает РИА Новости, уголовное дело в отношении Блюма было возбуждено в сентябре 2019 года. Следствие считает, что он решил незаконно взять деньги за лечение фристайлистки Марии Комиссаровой, получившей перелом позвоночника со смещением во время Олимпиады-2014 в Сочи, предложив ей заключить контракт на проведение оздоровительной программы на сумму более 27,8 миллиона рублей. Являясь доктором медицинских наук и имея достаточный опыт работы, Блюм знал, что современная медицина не может помочь в восстановлении спортсменки после такой травмы, утверждают в СК.
Комиссарова подписала договор на оказание услуг в мае 2014 года и передала Блюму предусмотренную соглашением сумму. Спортсменка продолжила восстановление в клинике доктора Блюма в Испании, где лечилась по 2016 год. В 2018 году она подала в суд на клинику, потому что занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций ног.
В феврале 2019 года Невский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск Комиссаровой, обязав клинику доктора Блюма в Испании, где она проходила реабилитацию, выплатить 60 тысяч рублей. Спортсменка подала апелляцию.Темы: Русская Испания