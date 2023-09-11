Новый поворот в деле о похищении россиян в Аликанте

Испанская пресса пишет о новых подробностях в деле о похищении российской пары в Испании. Теперь на скамье подсудимых могут оказаться сами россияне.

Коротко о сути дела. Российского программиста и его жену похитили прошлым летом в районе пляжа Сан-Хуан. Их забрали двое мужчин, которые представились полицейскими. С ними была русская женщина — в качестве переводчика. Пару отвезли в Эль-Кампельо, где стали требовать доступы к криптокошельку, с которым работал россиянин. Мужчине удалось связаться с адвокатом, после чего местная полиция освободила россиян и задержала похитителей. В качестве главного подозреваемого фигурировал испанец Карлос Гарридо.

И вот сейчас издание El Español пишет, что россиян заподозрили в мошенничестве. Причём предполагаемый организатор похищения (Гарридо) может быть одной из жертв. Кроме того, в статье говорится и других пострадавших — как испанцах, так и русских. Последним, по информации издания, предлагали вывести деньги из России в обход санкций с помощью крипты. В частности, в статье говорится о двух русских девушках с заблокированными банковскими счетами, которые доверились подозреваемым. Одна лишилась 100 тысяч евро, другая — 350.

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