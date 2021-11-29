Новый посол Испании предположил, когда страна откроется для россиян

В интервью «Коммерсанту» дипломат признался, что он оптимист, и верит, «что с учетом нынешних уровней вакцинации можно будет возобновить туристические потоки уже в следующем сезоне». «Вероятность этого высока. В Испании, например, 89% населения старше 12 лет полностью вакцинированы. Мы добились наибольшего успеха в Европе с точки зрения уровня вакцинации. И мы гордимся этим», - заявил он.

По словам посла, туризм — «очевидная сфера сотрудничества» двух стран. «Испания до пандемии была туристическим направлением для многих россиян. У нас было более 1 млн российских туристов. Эти показатели надо вернуть, чем скорее, тем лучше. Я, кстати, родился на Майорке, там туризм — основная специализация. Мы российских туристов очень ценим и ждем, что они вернутся как можно раньше», - отметил он.

Он добавил, что многое зависит от того, как будет развиваться пандемия. «Это мы не можем контролировать. Но есть два фактора, благодаря которым, как мы ожидаем, ситуация улучшится. Первое — признание российских вакцин. Ожидаем, что Всемирная организация здравоохранения очень скоро одобрит вашу вакцину, и в таком случае Испания тоже сделает такой шаг. Такова наша политика: как только есть одобрение ВОЗ, автоматически одобряем и мы».

При этом дипломат выразил убеждённость в том, что задержка со стороны ВОЗ не связана с политикой. «Перед тем как приехать в Москву я был послом в Колумбии, а до этого возглавлял департамент МИДа, ответственный за связи с ООН и международными организациями, а также занимающийся правами человека. Так вот, я могу гарантировать, что ВОЗ никогда не руководствуется политическими мотивами. У нее есть четкие протоколы для признания вакцин. И уверен, что Россия предоставит нужную информацию для того, чтобы это произошло в очень короткие сроки», - подчеркнул посол.

Второй фактор, по его словам, это непосредственно признание сертификатов о вакцинации. «Мы можем работать над этим. Вот два направления, по которым, как я считаю, надо добиться результатов как можно быстрее», - заявил собеседник издания.