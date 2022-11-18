Назначен новый посол России в Испании

Последние новости Испании на русском языке
Президент России Владимир Путин назначил Юрия Клименко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Испания и в Княжестве Андорре. Соответствующие документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.
"Назначить Клименко Юрия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Испания", - сообщается в документе. В аналогичном документе президент назначил его послом РФ в Княжестве Андорра.
Другим указом Путин освободил Юрия Корчагина от должности посла РФ в Испании и Андорре, а также от обязанностей постоянного представителя РФ при Всемирной туристической организации в Мадриде.