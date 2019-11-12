Навальный нашел у жены московского прокурора недвижимость в Марбелье

В 2009 году Ирина Попова, когда была замужем за Денисом Поповым, учредила в Черногории компанию Monte Biser, сообщает «Дождь». В тот момент доход их семьи составлял 57 тысяч рублей в месяц — такая зарплата была у Попова. На Monte Biser оформлена гостиница на берегу моря в Черногории. Апартаменты в ней можно снять через сайт Booking.com. При этом там же проводит время семья прокурора, утверждается в расследовании.

В ноябре 2018 года в числе учредителей фирмы Ирины Поповой, которая развелась с супругом, появился офшор с Британских Виргинских Островов. Навальный предположил, что это доля Дениса Попова. Стоимость этой недвижимости ФБК оценил в 1,5 миллиона евро.

Кроме того, компании Ирины Поповой принадлежат строящиеся три дома рядом с горнолыжным курортом Колашин в Черногории, а также земля площадью более тысячи гектаров. Общая стоимость недвижимого имущества черногорской фирмы Поповой — три миллиона евро, пишет ФБК.

В 2009 году безработная Ирина Попова купила квартиру в испанской Марбелье. Стоимость квартиры вместе с ипотекой — 645 тысяч евро. В декларации 2010 года ее тогдашнего супруга Дениса Попова эта недвижимость не указана. Ирине Поповой также принадлежит рыболовная база в Астраханской области. ФБК также нашел дачу на Рублевке, которая оформлена на мать прокурора, 79-летнюю Людмилу Попову.

Фонд борьбы с корруцией называет Ирину номинальным владельцем недвижимости.

В октябре прокурор Москвы потребовал взыскать 2,5 миллиона рублей с Алексея Навального, сотрудников ФБК и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму из-за несогласованной акции 27 июля.

Уже последовала реакция на расследование ФБК от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он заявил журналистам, что контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе Попова. Об этом сообщает ИА REGNUM. При назначении Попова не было найдено никаких нарушений, отметил Песков. Он напомнил, что подобных случаях проверка бывает очень тщательной, в том числе и в отношении имущества.

