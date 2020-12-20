На Тенерифе задержан подозреваемый в мошенничестве россиянин

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На Канарских островах задержан 56-летний россиянин, которого подозревают в экономических преступлениях. Мужчина проживал в Адехе на острове Тенерифе со своим родственником. По версии следствия, он может быть причастен к хищению 900 тысяч евро. Он находился в международном розыске.
Полиция Испании задержала на Канарах гражданина России, который находился в розыске по запросу российских властей, сообщает РБК со ссылкой на издание 20Minutos, которое в свою очередь ссылается на Главное управление полиции Канарских островов.
Мужчину объявили в международный розыск по подозрению в совершении экономических преступлений, в частности мошенничества и хищений. В это время он, предположительно, занимал должность директора компании в России. Его действия могли нанести ущерб в размере 900 тыс. евро.
56-летний задержанный проживал вместе с родственником в муниципалитете Адехе, расположенном на острове Тенерифе, пишет издание.
РБК направил запрос в посольство России в Испании и в пресс-службу Национальной полиции Испании.