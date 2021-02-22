На Тенерифе во время подводной охоты погиб россиянин

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На Канарах погиб 50-летний россиянин, занимавшийся подводной охотой, сообщает информагентство Europa Press.
Несчастный случай произошёл на пляже Ла Марета на острове Тенерифе в воскресенье. Спасатели получили сообщение от очевидцев, которые рассказали, что в море, возможно, утонул мужчина.
Россиянин был привязан к поплавку, благодаря которому его удалось быстро найти. Его вытащили на берег попробовали откачать, но реанимационные процедуры не сработали.
Причины смерти устанавливаются. Сотрудники Гражданской гвардии выясняют обстоятельства произошедшего.