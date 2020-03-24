На побывавшего в Испании российского инфекциониста завели дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону. Дело возбуждено по статьям «сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «халатность».
«По данным следствия, в начале марта текущего года профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставрополького государственного медицинского университета, одновременно являясь главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края, без ведома руководства ВУЗа и министерства выехала на отдых в Королевство Испания, где находилась с 6 по 9 марта. По возвращении она также не проинформировала руководство о своей поездке в иностранное государство, на территории которого были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и не предприняла мер к 14-дневной изоляции с целью профилактики распространении инфекции в период пандемии», - говорится в сообщении пресс-службы.
«Женщина продолжила свой обычный образ жизни - читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства, а спустя несколько дней (17 марта) в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. При этом ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», - отметили в управлении СКР.
Расследование уголовного дела продолжается.Темы: Русская Испания