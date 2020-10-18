На могиле Сергея Доренко появилась надпись на испанском

Как сообщает портал Starhit, на плите написано «Ты везде» (или «Ты повсюду») на испанском.

Испания была одной из любимых стран журналиста, вместе с супругой и дочками он прилетал туда по несколько раз в год. А смысл эпитафии — отсылка к его желанию быть развеянным и слиться с океаном. Волю супруга Юлия выполнила. «Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно, — так она описывала тот день. — Он сказал мне как-то в своем духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву». Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать — «вот и все». Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас».